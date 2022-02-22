Студенты российских вузов смогут получить 1 млн рублей на создание стартапов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от студентов на получение гранта в 1 млн рублей на создание стартапов стартовал 22 февраля в рамках нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Сегодня стартует в рамках нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" прием заявок от студентов на получение гранта в 1 млн рублей на реализацию стартапов. <…> Первая волна приема заявок на конкурс "Студенческий стартап" продлится до 11 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отбор проектов пройдет по семи тематическим направлениям. Это цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Участие в конкурсе смогут принять студенты, которые готовы разработать имеющие потенциал коммерциализации новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований. Учащийся, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.

"В этом году гранты сможет получить 1 тыс. студентов. Размер каждого составит 1 млн рублей. В будущем мы будем расширять количество грантополучателей. В 2023 году планируем поддержать 1,5 тыс. студентов, а в 2024 году - около 2 тыс. учащихся вузов. Правительство страны до 2024 года направит на эти цели 4,5 млрд рублей", - отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Он напомнил, что в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2022 году будет создано 15 пилотных университетских стартап-студий и 20 предпринимательских "Точек кипения". Всего из бюджета на реализацию федерального проекта будет направлено 5,2 млрд рублей в текущем году, более 2 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.

"Согласно мировой статистике, каждый четвертый стартап, то есть четверть от всех запущенных, рождается именно в университетах. В России этот показатель составляет всего три процента. Основная цель государственной поддержки студенческих стартапов в рамках нового федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" - стимулировать развитие молодежного предпринимательства, сделать университеты местом запуска и дальнейшего продвижения бизнес-идей", - добавил Чернышенко.

Поддержка студентов

"Помимо грантов, начинающие предприниматели смогут также получить поддержку в виде годового академического отпуска, который смогут потратить на развитие бизнес-идеи. При этом проект можно реализовывать как одному, так и в команде", - приводятся слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова в сообщении.

Он добавил, что в рамках проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2022 году планируется выделить 1,1 млрд рублей из бюджета и 375 млн рублей внебюджетных средств на акселерационные программы поддержки студенческих предпринимательских команд, на предпринимательские "Точки кипения" в вузах из бюджета будет потрачено 50 млн рублей и столько же внебюджетных средств.

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ по технологическому развитию и инновациям Леонид Осипов отметил, что "формирование и стимулирование студенческой активности в создании технологических команд и стартапов должно стать одним из драйверов развития инновационной экономики - генератором "идей", которые потенциально могут быть поддержаны технологическими партнерами и инвесторами".

Организаторами конкурса выступает Минобрнауки совместно с Фондом содействия инновациям, ВЭБ.РФ. Подробную информацию можно на сайте конкурса.