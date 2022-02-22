Число прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР превысило 80 тыс.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Количество жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля, превысило 80 тыс. человек. Как сообщили во вторник ТАСС в силовых структурах, свыше 13 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в шести регионах.

"По данным на утро 22 февраля, границу России пересекли 80,8 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Свыше 50,5 тыс. из них имеют гражданство Украины, более 30 тыс. - граждане России", - сказал источник.

Он добавил, что "свыше 13,5 тыс. жителей Донбасса находятся в ПВР в шести регионах страны, половина из них в Ростовской области". В основном это женщины и дети.