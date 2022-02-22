В Якутии запустили российско-мексиканский языковой образовательный проект

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ученые и педагоги из России и Мексики запустили в Якутии языковой образовательный проект, в рамках которого будет издана многоязычная книга на языках коренных народов. Об этом сообщила во вторник ТАСС заведующая отделом филиала Федерального института родных языков народов Российской Федерации в Якутске Наталья Ситникова.

"В ходе взаимодействия по проблематике кочевого образования и витализации (возрождения) родных языков нас заинтересовал опыт мексиканцев, в частности доктора Хосе Антонио Флорес Фарфана, который является профессором-исследователем антропологии и лингвистики в Центре науки и высших исследований (CIESAS) и координатором цифровой лаборатории по языкам коренных народов имени Виктора Франко. Мы поддержали идею объединения детей, учителей, носителей языка в проекте по созданию многоязычной книги на языках наших народов с дополненной реальностью, анимацией и озвучиванием", - сказала Ситникова.

В проекте принимают участие якутские школы из долганского села Юрюнг-Хайя, юкагирского села Андрюшкино, эвенского села Себян-Кюель, школа-интернат "Арктика" с изучением языков коренных малочисленных народов, школа № 17 с изучением языка саха из Якутска и мексиканские партнеры.

В результате проекта появится многоязычная книга с детскими иллюстрациями и записанными рассказами школьников. "Процесс подбора загадок, поговорок и пословиц, их иллюстрирования, озвучивания увлек как детей, так и учителей. Малые фольклорные формы - это кладезь культуры и знаний, средство познания своей культуры, а также возможность межкультурной коммуникации", - отметила собеседница агентства.

О возрождении родных языков

В Якутии считают необходимым изучать мексиканский опыт возрождения исчезнувших и исчезающих языков.

"Одним из наиболее ощутимых результатов проекта является создание обширного корпуса витализации различных мексиканских языков, особенно языков науатль и юкатекских майя. Эти народы восстановили язык, укрепили и культивировали языковые навыки в результате своего участия в оригинальных проектах, используя форму ревитализации языков через искусство", - отметила Ситникова.

По мнению эксперта, витализация (возрождение) родного языка коренных малочисленных народов должна подкрепляться традиционным знаниями во время внеурочной деятельности, в том числе с привлечением носителей языка. "Несмотря на то, что многие из языков преподаются в школе и в детском саду, среднее и молодое поколение ими практически не владеет. Такая ситуация объясняется различного рода проблемами, с которыми сталкивается дошкольное и школьное образование. Как раньше, так и сейчас, преподавание нацелено в основном на заучивание лексики, грамматики и обучение чтению. Разговорному языку уделяется мало внимания, поэтому после окончания школьного курса дети в какой-то степени умеют читать букварь или учебник, но практически не умеют разговаривать", - считает заведующая отделом.

По ее мнению, для детей из кочевых семей необходимо расширять возможности открытия и финансирования языковых лагерей, кочевых летних школ, межрегиональных языковых событий. Необходимо участвовать вместе с детьми в активной документации, цифровизации малых фольклорных форм, сказок, считает эксперт.

В России многие языки малочисленных коренных народов Сибири и Дальнего Востока в настоящее время практически не используются для общения и "засыпают" в результате перехода этнических сообществ на доминирующий язык, отмечают эксперты. Согласно атласу исчезающих языков ЮНЕСКО, региональные языки в Якутии отнесены к уязвимым (саха), находящимся определено под угрозой исчезновения (долганский, эвенский), под серьезной угрозой исчезновения (эвенкийский) и исчезающие (юкагирские).