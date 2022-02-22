Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Наро-Фоминск

АПРЕЛЕВКА /Московская область/, 22 февраля. /ТАСС/. Поезд с эвакуированными жителями Донбасса во вторник утром прибыл на станцию Апрелевка в Наро-Фоминском округе, передает корреспондент ТАСС. На месте эвакуированных встречают волонтеры, которые распределяют потоки приезжих по автобусам и помогают им донести вещи. Также для обеспечения безопасности на станции дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в Подмосковье прибыли порядка 1 тыс. человек, из них около половины - дети. Людей разместят в детских оздоровительных лагерях, где для них уже подготовлены номера. Для нуждающихся будет работать группы психологов. Детей распределят в ближайшие школы.

"Встреча организована на качественном уровне, все структуры правительства Московской области, администрация городского округа обеспечили сопровождение беженцев, начиная с Калуги. В каждом вагоне находится волонтер, который беседует с беженцами, происходит распределение по точкам конечного прибытия. Наша задача здесь непосредственно организовать прием, распределение по автобусам, обеспечить сухими пайками и горячим питанием, а также отправить по точкам распределения", - сказал журналистам глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

Как ранее сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, 22 февраля в Подмосковье должны прибыть около 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. На автобусах их отправят в восемь пунктов размещения в шести городских округах - в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

"Принимаем порядка 400 человек, размещаем в оздоровительных центрах. Все условия созданы для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Обеспечим питанием и поможем с медицинским сопровождением. На сегодняшний день обеспечим полное оформление детей в образовательные учреждения школьного возраста, дошкольников будем рассматривать по мере возможности. У нас есть в наличии рабочие места, <...> мы готовы принять людей на наши предприятия", - отметила глава подмосковного Клина Алена Сокольская.