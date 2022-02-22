Около 700 эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР примут в Рязанской области

ТАСС, 22 февраля. Власти Рязанской области примут для размещения более 700 жителей, эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поезд с ними выехал в регион, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что в регион выехал пассажирский железнодорожный состав с жителями Донбасса. В поезде более 700 человек, в том числе, дети, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечено, что прибывшие будут зарегистрированы и расселены в пунктах временного размещения. Все они пройдут медицинский осмотр, а также экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее по поручению губернатора Николая Любимова в Рязанской области подготовлено 13 пунктов временного размещения для прибывших с территории Донбасса. Они развернуты в городах Рязань, Сасово, Касимов, в поселке Солотча, в Рязанском, Спасском, Рыбновском районах.