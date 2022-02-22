Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась почти на 20% за неделю

ТЮМЕНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области уменьшился за неделю почти на 20%, он ниже недельного эпидпорога почти на 37%, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в нашем регионе за прошлую неделю в сравнении с предыдущей неделей уменьшилась почти на 20%. Недельный эпидемический порог превышен на 36%. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) снизилась на 36,6%", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют респираторными вирусами не гриппозной этиологии.