Бегуны из 20 стран подали заявки на участие в экстремальном ледовом марафоне на Байкале

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Заявки на участие в марафоне по льду Байкала подали бегуны из 20 стран. Один из самых сложных и экстремальных марафонов в мире состоится 27 февраля, сообщил журналистам во вторник директор забега Алексей Никифоров.

"Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод" будем проводить уже в 18 раз. Во времена коронавируса мы ограничили набор [участников] - второй год не больше 80 человек, хотя желающих намного больше. 34 страны участвовали пять лет назад в нашем марафоне. <…> 80 участников подтверждено в этом году из 20 стран", - сказал Никифоров.

Он отметил, что в связи с событиями на Украине некоторые иностранные участники могут не прилететь.

Марафонцы пробегут по льду Байкала от одного берега к противоположному. Будет две дистанции - на 42 км 195 м и 21 км. На средства, вырученные от проведения марафона, высадят деревья на берегах Байкала.

Забег "За сохранение чистых вод" является частью фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". К участию допускаются лица от 18 лет, имеющие документально подтвержденный опыт забегов на длинные дистанции. Марафон регулярно входит в мировые рейтинги самых сложных соревнований планеты.