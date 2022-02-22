В Приморье два пункта пропуска через границу приостановят работу 23 февраля и 8 марта

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Пункты пропуска через российско-китайскую границу в Приморье "Краскино" и "Турий Рог" не будут работать 23 февраля и 8 марта, сообщила во вторник пресс-служба Уссурийской таможни.

"Изменения в работе пунктов пропуска связаны с праздничными днями. С 24 февраля по 7 марта 2022 года и с 9 марта 2022 года работа пунктов пропуска возобновится в прежнем режиме. Пункт пропуска "Краскино - Хуньчунь" работает ежедневно с 9:00 до 19:00 (с 2:00 до 12:00 мск), пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" - с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00 (с 4:00 до 12:00 мск), воскресенье - выходной", - говорится в сообщении.

Пропуск через госграницу транспорта, грузов, товаров и животных в указанные нерабочие дни через автомобильные пункты пропуска в Приморье осуществляться не будет. Режим работы железнодорожных пунктов пропуска "Пограничный", "Махалино" и "Хасан", автомобильных пунктов пропуска "Пограничный", "Полтавка" не изменится.