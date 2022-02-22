Пациентов санатория на Урале досрочно выписали для размещения эвакуированных из Донбасса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Пациенты санатория "Липовка" в Свердловской области были досрочно выписаны для размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Людям, выписанным из учреждения раньше положенного срока, предложат компенсацию, сообщил во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Мы подготовили дополнительные базы для размещения [эвакуированных из Донбасса]. Речь, в частности, идет о больнице восстановительного лечения "Липовка". Там находилось несколько десятков человек. К сожалению, мы были вынуждены их выписать досрочно. При этом губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по каждому человеку предоставить альтернативу", - сказал он.

Креков добавил, что части пациентов были возвращены деньги. Пациентам также предложат альтернативный вид реабилитации в санаториях региона. В ближайшие 2-3 дня власти озвучат варианты.

"Все те учреждения, которые к приему готовы, были свободны на сегодняшний день, за исключением нескольких объектов, где действительно какое-то число людей находилось. Но я думаю, что те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными. Мы сделаем так, чтобы никто из жителей нашего региона в этой ситуации не пострадал", - отметил Креков.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ прибывающим в российский регионы выплатят по 10 тыс. рублей.