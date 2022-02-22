Казахстан одобрил применение вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Республики Казахстан одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", - отмечается в сообщении.

В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи специально для подростков.

"Спутник М" - двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V". Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.

Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник М" 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности этой вакцины среди подростков. В ходе исследований у участников не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослого населения.