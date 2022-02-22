МЧС перешло на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. МЧС России переведено на усиленный режим работы в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 22 по 24 февраля органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены на усиленный режим работы", - отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что в этот период возрастает число пожаров, поэтому организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы. "В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), разработаны планы применения сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных ЧС", - сообщили в МЧС.

В местах проведения праздничных мероприятий по всей стране организованы круглосуточные дежурства. Всего в обеспечении безопасности задействованы более 54 тыс. сотрудников МЧС и свыше 12 тыс. единиц техники. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в праздничные дни, в том числе не перегружать электрическую сеть, не использовать неисправные электроприборы и не оставлять детей без присмотра.