В Смоленской области число госпитализаций с ковидом выросло за неделю почти на 15%

ТАСС, 22 февраля. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось почти на 15% за неделю в Смоленской области. В связи с этим в медучреждениях региона дополнительно перепрофилировали 130 коек, увеличив их количество до 1 890, сообщили во вторник ТАСС в областном департаменте по здравоохранению.

"Число госпитализированных за последнюю неделю возросло на 14,5% по сравнению с предыдущей неделей, в связи с чем с 15 февраля были дополнительно перепрофилированы 130 койко-мест для больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что пациенты с коронавирусом получают лечение на базе 15 медорганизаций региона, где развернуто 1 890 коек. "Лечение в стационарных условиях получают 1 483 пациента с COVID-19, из них по-прежнему 5,5% составляют дети. Свободными остаются 407 коек", - говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено более 110 тыс. случаев заболевания коронавирусом, за прошедшую неделю в сутки в регионе диагностировали от 990 до 1,2 тыс. заражений. Выздоровели 93,6 тыс. человек, более 2,7 тыс. человек умерли. Коллективный иммунитет составляет 63%.