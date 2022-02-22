Алиев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата. Такая церемония в Александровском саду - традиционная часть визитов иностранных лидеров в Москву.

Военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с алыми цветами и лентой, совпадающей по расцветке с флагом Азербайджана. Алиев некоторое время постоял перед ним, отдавая дань памяти всем погибшим защитникам Родины.

Позже во вторник у азербайджанского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.