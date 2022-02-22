Мемориальную доску Герою Советского Союза Федору Акулишнину открыли в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза полковнику Федору Акулишнину состоялась в Москве. Ее установили на доме, в котором офицер жил с 1953 года по 1974 год, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В преддверии Дня защитника Отечества в Москве открылась мемориальная доска Герою Советского Союза полковнику Федору Васильевичу Акулишнину. На бронзовой мемориальной доске изображен бюст офицера и исторический момент из его жизни, за который он получил впоследствии звание Героя Советского Союза и был удостоен ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", - а именно форсирование Днепра в районе села Бородаевка в сентябре 1943 года. Теперь его память увековечена в столице", - приводятся слова главы городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Мемориальную доску установили по инициативе межрегиональной общественной организации "Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области". В церемонии открытия приняли участие представители столичных ведомств, ветеранских и общественных объединений, жители района.

Недавно в Москве установили мемориальную доску Герою Советского Союза летчику-истребителю Евгению Пепеляеву на Зеленом проспекте. На Московском доме ветеранов появилась мемориальная доска генерал-лейтенанту авиации ветерану боевых действий Вячеславу Михайлову. Такие же мемориальные доски открыли на Ленинградском проспекте Герою Советского Союза гвардии полковнику Ивану Злыденному, а также на Новопесчаной улице дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову.