Пропаганда наркотиков в интернете подпадает под новую статью КоАП

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, что размещение в интернете фото- или видеоматериалов с пропагандой употребления наркотиков подпадает под новую норму Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Это следует из обобщения практики судов, опубликованной на официальном сайте ВС.

"Так, индивидуальный предприниматель М. разместил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в видеохостинге в открытом доступе аудио- и видеопроизведения, из содержания текста которых усматривалась пропаганда наркотических средств", - говорится в обобщении суда.

Ранее административный штраф был назначен судом в отношении рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, являющегося индивидуальным предпринимателем. Верховный суд отметил, что решение о наложении штрафа на М. было принято на основании всестороннего изучения фактов.

"Вывод о наличии в действиях М. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 6.13 КоАП РФ, сделан судьей районного суда на основании собранных по делу доказательств, в том числе с учетом заключений экспертов, в которых отмечено, что в размещенных в видеохостинге аудио- и видеопроизведениях дается положительная оценка наркотикам и допустимости их употребления", - отметил Верховный суд.

Ранее законодательными органами статья 6.13 КоАП РФ была дополнена новой ч. 11, устанавливающей административную ответственность за пропаганду наркотических и психотропных веществ с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет. Санкция указанной нормы предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - до 1 млн 500 тыс. рублей.