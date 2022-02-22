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Кризис на Украине

Более 20 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области

Ранее сообщалось, что границу пересекли около 21 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за последние сутки пересекли границу с Россией в Ростовской области.

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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по региону.

Накануне сообщалось, что за сутки границу пересекли около 21 тыс. жителей Донбасса.

"Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует: за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 20 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

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