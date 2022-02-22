Минприроды разрешило жителям выбрасывать старую бытовую технику в мусорные баки

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Жители по-прежнему могут выбрасывать вышедшую из строя технику в мусорные контейнеры. С 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку <…> Подчеркнем, что информация о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Согласно приказу Минприроды России, который вступает в силу с 1 марта, устанавливается обязанность для юридических лиц передавать такие отходы компаниям, которые на законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов, отнесенных к группе "Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства". В документе указано, что они должны передать такие отходы в течение 11 месяцев с момента образования.

Как напомнило министерство, согласно перечню отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается их захоронение на свалках. В это число входит компьютерное, электронное, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства. Для переработки таких отходов нужно обладать мощностями для транспортировки, обработки, хранения, обезвреживания. Кроме того, у компании, ведущей такую работу, должна быть соответствующая лицензия.

"Кроме того, в документе определены три категории юрлиц, которым граждане могут передать данный вид отходов, если решили сдать их в переработку отдельно от твердых коммунальных отходов. В частности, в этот список вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по обслуживанию и ремонту такого оборудования или осуществляют торговлю им; компании, осуществляющие прием отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также компании, осуществляющие на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющих сбор отходов от граждан на условиях публичного договора", - уточнили в Минприроды.

Кроме того, с 1 марта образователи отходов I и II классов опасности, которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору (входит в Росатом). Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК (федеральная государственная информационная система в сфере обращения с отходами I и II классов). К таким отходам относятся батарейки, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть.

О мусорной реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.