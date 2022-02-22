Королевство Тонга восстановило прерванный после извержения вулкана доступ к интернету

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Королевства Тонга восстановили доступ к интернету и телефонной связи, который был прерван в середине января в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на премьер-министра королевства Сиаоси Совалени.

"Я очень рад, что мы снова в сети", - приводит корпорация заявление премьер-министра Тонга.

Отмечается, что власти королевства завершили ремонт подводного кабеля, который обеспечивал островному государству международную телефонную связь и подключение к интернету, только на главном острове страны - Тонгатапу. При этом инженеры королевства работают над восстановлением связи на других островах Тонга.

Ранее правительство Тонга сообщало о планах завершить ремонт данного кабеля к 20 февраля.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в королевстве 14 января этого года. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и несколько небольших островов архипелага. Большая часть территории Королевства Тонга, включая острова Тонгатапу, Вавау, Эуа, Атата и полуостров Хихифо, оказалась покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.