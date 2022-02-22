Московские школьники создадут аудиогиды и чат-боты для Музея Победы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ученики педагогических и медиаклассов Москвы создадут чат-боты, мобильные приложения и аудиогиды по самым интересным маршрутам Музея Победы, сообщила во вторник пресс-служба музея.

"В столице стартовали совместные проекты Департамента образования и науки города Москвы и Музея Победы. В них примут участие ученики педагогических и медиаклассов из 63 школ, а также ученики ИT-классов из 68 школ. Учащимся, которые будут работать над аудиогидом по маршруту движения экскурсионной группы, необходимо выбрать одну из шести предложенных тем: "Контрнаступление советских войск под Москвой", "Блокада Ленинграда", "Сталинградская битва. Соединение фронтов", "Курская битва", "Форсирование Днепра", "Штурм Берлина", а затем изучить экспозицию, собрать и обработать информацию, составить банк фотографий и видеозаписей", - говорится в сообщении.

Так, школьники педагогических классов в течение февраля будут работать над текстами будущих аудиоэкскурсий на русском языке, а в марте они передадут материалы сверстникам из медиаклассов, которые переведут аудиогид на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский языки. Юным специалистам медиасферы предстоит не только сделать перевод на иностранный язык, но и выбрать того, кто озвучит текст, произвести запись, обработать ее, продумать звуковой дизайн аудиогида. Готовые работы ребята представят 7 мая в Музее Победы.

"Это не первые совместные образовательные инициативы столичного Департамента образования и науки и Музея Победы. Так, например, в 2021 году для учеников предпрофессиональных классов стартовал проект "Учебный день в Музее Победы". Мы с нетерпением ждем ребят в нашем музее. Уверен, новый проект будет интересен и полезен школьникам", - подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Ученики IT-классов смогут принять участие в IT-хакатоне. Ребятам предстоит в командах создать 3D-инсталляции военной техники, оружия, трехмерные графические изображения построек, войсковых соединений и других объектов времен Великой Отечественной войны. Для того, чтобы участники могли успешно выполнить работы, организаторы проведут 15 обучающих онлайн-семинаров. Юные IT-разработчики научатся создавать чат-боты на языках Python и C#. Занятия будут проходить с использованием ресурсов IT-полигона и Робокласса.