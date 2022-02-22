Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech будет проходить на Урале еще пять лет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech будет проводиться в Свердловской области еще в течение пяти лет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По данным агентства, соответствующее соглашение о сотрудничестве до 2026 года подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор агентства "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

"Чемпионат WorldSkills Hi-Tech появился в Свердловской области в ответ на запрос промышленных предприятий на новых высококвалифицированных специалистов. Список конкурсных направлений постоянно пополняется, в прошлом году он пополнился двумя новыми компетенциями - "Литейное производство" и "Бережливое производство". Подготовка кадров по международным стандартам - мощный стимул развития предприятий и экономики региона и страны. Мы рассчитываем, что лучшие практики подготовки кадров, которые применяются ведущими предприятиями государственных корпораций "Ростех", "Росатом", "Роскосмос", "Российские железные дороги", ЕВРАЗ, группа ЧТПЗ и другими, будут широко тиражироваться в отраслях отечественной промышленности", - отметил Мантуров, слова которого привела пресс-служба.

За восемь лет WorldSkills Hi-Tech стал главной федеральной платформой по определению лучших специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности на основе передовых международных стандартов, площадкой для выявления новых идей и решений, которые впоследствии находят применение на отечественном производстве, способствуя повышению производительности труда и развитию системы подготовки профессиональных кадров под запросы рынка.

"WorldSkills Hi-Tech - уникальная площадка для профессиональной реализации молодых специалистов крупнейших предприятий России. Символично, что именно Свердловская область выбрана постоянным организатором этого престижного и значимого мероприятия. Считаю, это заслуженная оценка наших усилий по развитию технических специальностей, укреплению позиций Уральской инженерной школы, поддержке мирового движения WorldSkills. Формат долгосрочного сотрудничества позволяет нам заранее планировать содержание будущих чемпионатов, оперативно реагировать на происходящие технологические изменения, кадровые потребности предприятий", - сказал губернатор региона Евгений Куйвашев, которого также цитирует пресс-служба.

Глава АСИ Светлана Чупшева напомнила, что первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech был проведен в 2014 году. "С тех пор он стал значимым событием не только для области, но и для всей страны. Это именно та площадка, где сегодня зарождаются, оттачиваются решения и технологии, которые становятся повседневной практикой многих российских предприятий. АСИ и дальше будет поддерживать чемпионат, участвуя в формировании деловой программы и привлечении экспертов. Наша общая задача - сохранить заданную высокую планку и каждый год делать чемпионат максимально результативным для всех участников", - сказала она.

О чемпионате

WorldSkills Hi-Tech - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий и юниоров. С 2014 года чемпионат неизменно проводится в Свердловской области. В 2016 году было подписано пятилетнее соглашение о проведении соревнований в Екатеринбурге.