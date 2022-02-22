В Москве выявили 4 250 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 250 против 4 997 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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В относительном выражении прирост составил 0,16%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 673 436 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 85 против 83 днем ранее, до 40 783.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 12 820, до 2 443 899.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 060 против 2 906 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 928 168 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 8 739, до 787 537, число умерших - на 23, до 14 074.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 6 575 против 9 043 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 392 427 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 21 878, до 1 148 975. Число умерших возросло на 81, до 31 419.