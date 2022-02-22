Россияне рассказали, что наполняет их жизнь

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Порядка 75% россиян считают, что их жизнь была бы неполной без семьи и детей, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных во вторник.

"Жизнь россиян была бы неполной без семьи и детей (75%, среди женщин - 81%). Второе место занимает интересная работа (34%), а третье - близкие друзья (31%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным опроса, мужчины чаще высказывали мнение, что их жизнь была бы неполной без работы. Работа для них на втором месте после семьи и детей (39%). При этом женщины отмечали интересную работу реже (29%).

Каждый пятый респондент (20%) указал на важность в жизни информации и новых знаний.

"Хобби и творчество назвали 17% опрошенных. Значимость хобби и творчества в жизни чаще подчеркивали граждане 18-24 лет (33%). Чем старше респонденты, тем реже они называли хобби: среди людей 60+ лет - только каждый десятый (11%)", - говорится в материалах опроса.

Порядка 16% опрошенных считают путешествия важной частью жизни. У каждого десятого (10%) важное место в жизни занимает вкусная еда, спорт отметили 9% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 10 января 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.