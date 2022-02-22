У Екатеринбургского суворовского училища открыли памятник по мотивам фильма "Офицеры"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Памятник, посвященный защитникам Отечества, открылся во вторник перед центральным входом в Екатеринбургское суворовское военное училище. В основе композиции сцена встречи двух боевых товарищей из кинофильма "Офицеры", передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем памятник, который для нескольких поколений россиян символизирует идеалы дружбы, любви, преданности Родине. Скульптурная композиция по мотивам фильма "Офицеры" не случайно установлена в Екатеринбургском суворовском училище, славном своими традициями. Это одно из лучших учреждений образования в России", - отметил на церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев добавил, что скульптурная композиция станет для суворовцев знаковым символом преданности Родине, нравственным ориентиром, примером мужества и стойкости отцов, дедов и прадедов.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, в основе скульптурной композиции лежит сцена из кинофильма "Офицеры". Исполненный в бронзе эпизод встречи Ивана Вараввы с его друзьями - супругами Алексеем и Любовью Трофимовыми, - дополнил центральную аллею у входа в военное училище. Над проектом скульптурной композиции работал коллектив студии военных художников им. Грекова.

Екатеринбургское суворовское военное училище - довузовское военно-учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, сформировано 19 декабря 1943 года в Ельце под названием "Орловское СВУ", в сентябре 1947 года переведено в Свердловск под названием "Свердловское СВУ".