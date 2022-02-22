Из Коми отправили первую партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

СЫКТЫВКАР, 22 февраля. /ТАСС/. Первую фуру с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отправили из Республики Коми. В его сборе приняли участие предприятия, организации, региональное отделение "Единой России" и жители региона, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"Вчера произошло судьбоносное событие. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донбасса и Луганска. <…> Наша задача сейчас - максимально помочь, что мы и делаем", - сказал Уйба журналистам на месте отправки груза.

По словам спикера Госсовета Коми, секретаря регионального отделения "Единой России" Сергея Усачева, будут отправлены и последующие машины с помощью, так как есть спрос со стороны населения. В свою очередь руководитель аппарата регионального отделения партии Ольга Сычугова подтвердила, что жители Коми активно откликнулись на призыв о помощи. "Жители приносят средства индивидуальной защиты, постельные принадлежности, кофе, чай, сахар - все, что в первую очередь необходимо, когда люди попадают в такие сложные ситуации", - сказала Сычугова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе руководителя региона, грузовик прибудет в город Шахты Ростовской области днем 24 февраля. Лично от главы Коми в машину погружены средства гигиены, детское питание, школьные принадлежности. В машину грузоподъемностью 5 тонн загрузили порядка 2 тыс. банок тушенки от местной птицефабрики "Зеленецкой" и другие продукты питания, минеральную воду, средства гигиены, предметы первой необходимости, добавила Сычугова.