Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" пройдет в Пересвете

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фестиваль лыжного спорта "Ozon Гонка Легкова" пройдет в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа с 26 по 27 февраля. Это первая гонка за последние два года, так как в 2020 году она была отменена по причине отсутствия снега, год спустя из-за пандемии COVID-19 состоялся только онлайн-заезд, сообщила во вторник пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В 2022 году впервые в истории соревнование будет проведено в офлайн и онлайн-форматах, а также будет разыгран призовой фонд. Для участия в лыжной гонке зарегистрировались 500 детей и около 1 тыс. лыжников старше 18 лет. Для взрослых будут подготовлены дистанции 10, 20 и 30 км, а для младших участников - 1, 3 и 5 км", - говорится в сообщении.

По традиции, 26 февраля на старт вместе с участниками гонки выйдет сам основатель гонки, олимпийский чемпион, победитель "Тур-де-Ски" Александр Легков, а также олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, призеры Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Алыпов, Александр Панжинский, Алексей Петухов. В этом году к звёздной команде присоединились чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхти, победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров.

Также с 26 февраля по 5 марта пройдут и онлайн-заезды. Участие в гонке бесплатное. Выйти на старт онлайн-гонки можно будет в любой точке мира. В прошлом году объединились 176 населённых пунктов из 56 регионов России и восемь стран. Все подробности можно узнать на сайте фестиваля.