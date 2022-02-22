Семьи военных с космодрома Плесецк получили новые квартиры

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие с космодрома Плесецк и их семьи получили новые квартиры, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Более 70 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир в 12-этажном жилом доме, построенном специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России для государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области в городе Мирном", - рассказали в ведомстве.

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, на территории дома есть детская площадка, пешеходные дорожки и автомобильная парковка. Здание построено с учетом сурового климата северного космодрома.

Новые дома и другие объекты строятся на Плесецке в рамках федеральной программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годы", предполагающей строительство в Мирном нового жилого микрорайона, реконструкцию и строительство культурных и спортивных сооружений.

В микрорайоне уже сдано шесть жилых домов. Ведется строительство нового гарнизонного военного госпиталя. Сдан ледовый дворец, в котором занимаются спортом как военнослужащие гарнизона, так и жители Мирного. Также военные строители возводят спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами и спортивными залами.

Многоквартирный дом передан в эксплуатацию и оперативное управление ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России - специализированной организацией МО РФ, осуществляющей весь спектр работ по распоряжению ведомственным жилищным фондом - от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.