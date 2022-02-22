В Бурятии по концессионному соглашению построят 10 школ на 3,2 тыс. мест

УЛАН-УДЭ, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство 10 школ в городе Улан-Удэ и в районах Бурятии, расположенных рядом со столицей республики, запланировано до 2024 года в партнерстве с "ВЭБ.РФ". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"В Бурятии по концессионной модели запланировано строительство 10 школ. По четырем школам уже определены подрядчики, заключены договоры генерального подряда с ООО "ПроШкола". В настоящее время начаты подготовительные работы. Общая стоимость строительства составляет более 6,8 млрд рублей, из них около 4,2 млрд рублей - средства концессионера, порядка 2,6 млрд рублей - средства из федерального бюджета и более 53 млн рублей - из регионального бюджета", - сообщили в пресс-службе.

В Улан-Удэ образовательные учреждения появятся в микрорайоне Забайкальский, в 102-ом и в 103-ем микрорайонах, а также по улице Жердева в Октябрьском районе. Еще шесть школ будут возведены Иволгинском и Тарбагатайском районах: в селах Иволгинск, нижняя Иволга, Нур-Селение, Поселье, Сотниково и Нижний Саянтуй.

"Вопрос с третьей сменой в школах республики постепенно решается. За последнее время количество школ, где обучение проходит в три смены, сократилось с 15 до семи школ", - приводит пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

В начале 2021 года Минпросвещения России запустило госпрограмму "Развитие образования", предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

Бурятия - один из российских регионов, где в последние годы не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену, в том числе из-за высокого уровня рождаемости и внутренней миграции населения. В 2019 году в регионе началось масштабное строительство средних образовательных учреждений, главным образом за счет федеральных средств, по нацпроекту "Образование".