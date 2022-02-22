Музей Победы запустил Всероссийскую акцию "Гордость Отчизны"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Гордость Отчизны", посвященная Дню защитника Отечества, пройдет по инициативе Музея Победы с 22 по 24 февраля, сообщила пресс-служба музея во вторник.

"В течение трех дней российские и зарубежные музеи, образовательные учреждения по инициативе Музея Победы проведут тематические кинопоказы, пригласят своих посетителей на онлайн-экскурсию по Музею Победы, организуют выставки одного экспоната, посвященные героям, и встречи с ветеранами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в акции принимают участие свыше 60 музеев. Их посетители получат доступ к более чем 100 онлайн-экскурсиям по выставке Музея Победы "Подвиг Народа" и смогут бесплатно посмотреть фильмы "Звезда" (2002), "Проверка на дорогах" (1985), "Хроника пикирующего бомбардировщика (1967) и "На войне как на войне" (1968). 23 февраля около 10 музеев проведут встречи с ветеранами боевых действий и представят по экспонату, повествующему об одном из героев.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно прийти в музей, участвующий в ней. На некоторые мероприятия потребуется предварительная запись, о чем будет объявлено в социальных сетях и на сайтах культурных площадок, уточнила пресс-служба.

Среди самых активных участников акции "Гордость Отчизны" пресс-служба назвала Орский краеведческий музей в Оренбургской области, Тульское музейное объединение, Музейно-мемориальный комплекс "Победа" в Сахалинской области и другие.

Акция проводится в рамках федерального проекта "Территория Победы", который был запущен в 2017 году. Целью проекта является создание единого музейного пространства в области военной истории. Более 250 музеев в России и за рубежом стали партнерами проекта.