В Москве прощаются с Геннадием Юхтиным

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ, актером фильмов "Весна на Заречной улице" и "Баллада о солдате" Геннадием Юхтиным началось в Ритуальном зале ЦКБ, передает корреспондент ТАСС.

В зале установлены венки, поклонники и коллеги несут цветы. Позднее во вторник артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из столичных клиник в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу. 18 февраля актера не стало.

Геннадий (настоящее имя Гений) Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра - студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина - "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других.