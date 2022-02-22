В Подмосковье порядка 300 волонтеров помогали принимать жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Порядка 300 волонтеров помогали принять эвакуируемых из Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) в Московской области. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор региона Андрей Воробьев.

"Волонтеры активно работают, их было порядка 300 человек. Для чего? Для того, чтобы вещи помочь донести и все, что связано с ответами на вопросы. Кому-то понадобилась медицинская помощь - ничего страшного не было. Минсоцразвития у нас традиционно участвует в подготовке мероприятий, министерство здравоохранения задействовано", - сказал Воробьев.

Он отметил, что самое главное - это главы. Они, как никто отвечают за размещение - Клин, Зарайск, Коломна и другие территории. Все было организовано на должном уровне. В Подмосковье большое количество детей отдыхало летом много лет подряд. Некоторые из них уже знают эти места и понимали, куда едут.

Ранее в своем Telegram-канале он сообщил, что жителей ДНР и ЛНР размещают в нескольких округах: в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. Там подготовили места в санаториях и детских лагерях. В Подмосковье уже приехали более 900 человек - из них 408 детей, всего 180 семей.