В Белгородскую область прибыл первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР

ТАСС, 22 февраля. Первый поезд, насчитывающий более 500 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прибыл во вторник в Белгородскую область. Для размещения людей в регионе подготовили три ПВР на базе гостиниц, сообщил журналистам губернатор области Вячеслав Гладков.

"Исходя из численности [эвакуированных жителей ЛНР и ДНР], которые приезжают, мы выбрали те места [для размещения], которые максимально подходят. В Белгороде - частная гостиница, аналогичные места выбрали всего в районах", - сказал Гладков.

Гладков встретил первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР во вторник на железнодорожном вокзале в Белгороде. Всего в Белгородскую область прибыли 528 человек, почти половина из них - дети до 17 лет. Также среди эвакуированных беременные и инвалиды. Их разместят в ПВР на базе трех гостиниц в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе, после заселения для всех прибывших проведут ПЦР-исследования на наличие коронавируса и полное медицинское обследование.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.