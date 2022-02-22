В Югре ряд антиковидных ограничений запланировали продлить до конца марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют продлить до 31 марта действие ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В регионе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

"Ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией остается сложной. Количество болеющих остается на высоком уровне. Прошу подготовить ответственных должностных лиц предложения по продлению до 31 марта 2022 года включительно приостановления деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, <...> развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна, предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и обязанность собственников торговых центров по введению запрета посещения торговых центров гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей", - сказала Комарова.

За минувшие сутки в Югре зафиксировали 1 604 случая заражения коронавирусом, что на 30% меньше, чем сутками ранее. Заболеваемость ковидом в регионе снизилась до показателей конца января 2022 года. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в округе заразились 185,2 тыс. человек, 143,6 тыс. выздоровели, 2 310 умерли.