В Грузии закроют карантинные пространства, работающие с 2020 года из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 марта закрыть карантинные пространства, так называемые ковид-гостиницы, куда помещали заразившихся коронавирусом людей. Об этом во вторник сообщил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге.

"С 1 марта упраздняются карантинные пространства, так называемые ковид-гостиницы. Это означает, что уже с сегодняшнего дня перевод людей туда будет приостановлен", - сказал Гибрадзе после заседания координационного совета.

Как добавила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния, в последнее время ковид-гостиницы стали нерентабельными, так как на данный момент там находятся чуть более 3 тыс. человек, что очень мало. Кроме того, ввиду быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса и низкого уровня госпитализации их работа потеряла смысл.

Вместе с тем власти Грузии приняли решение упразднить обязательный термоскрининг посетителей общественных мест, а также дезбарьеры. Гостиницам разрешено обслуживать людей в столовых и ресторанах. Межведомственный координационный совет также переходит на облегченный режим работы. Если ранее члены совета собирались в неделю один раз для обсуждения эпидемической обстановки, то отныне встречи будут проходить раз в две недели.

Так называемые ковид-гостиницы заработали в Грузии с 2020 года. Туда изначально помещали в карантин граждан Грузии, которые возвращались на родину из-за рубежа. Позже в ковид-гостиницы стали доставлять и инфицированных коронавирусом людей, которые не нуждались в госпитализации, однако не имели возможности самоизоляции на дому.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране уже прошло несколько волн пандемии. В декабре прошлого года в республике выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". С января началась шестая волна распространения вируса. 2 февраля был выявлен максимальный суточный показатель заражения инфекцией - 26 320 случаев. 15 февраля Габуния сообщила, что шестая волна распространения коронавируса в республике пошла на спад.

За время пандемии в Грузии, население которой составляет более 3,7 млн человек, выявлены 1 565 769 случаев заражения, от осложнений болезни скончались 15 933 пациента. В Грузии с 15 марта 2021 года идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 1 241 806 человек, что составляет 43,2% взрослого населения.