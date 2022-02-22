Разработку проекта нового корпуса новосибирской облбольницы завершат в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Разработку проекта нового детского корпуса новосибирской областной больницы планируют завершить в 2022 году. В нем власти рассчитывают открыть в том числе отделение для лечения онкогематологических заболеваний, сообщил на прямой линии с жителями области губернатор региона Андрей Травников.

Ранее источник в органах власти сообщал ТАСС, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту смерти четырех детей в Центральной районной больнице Краснообска Новосибирской области. Позднее в управлении СК по региону уточнили, что дети умерли в отделении гематологии, где проходили лечение. Издание "НГС. Новосибирск" со ссылкой на родственников умерших детей сообщали о том, что причиной смерти стала внутрибольничная инфекция. В сентябре здание отделения было закрыто на ремонт и промывку, оказание медпомощи было перенесено в Новосибирскую областную больницу.

"Решение о переводе этого отделения из Краснообска в Центральную областную больницу пошло в плюс. И условия нахождения, и уровень оказания медицинской помощи вырос. Базовое решение, которое мы предлагаем, это строительство детского отделения областной больницы. Сегодня идет разработка проектно-сметной документации. Этот этап должен быть завершен в этом году", - сказал он.

Новосибирская областная клиническая больница создана в 1939 году. В настоящее время по объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского федерального округа (СФО), но и России. На базе больницы работает 19 специализированных центров. Стационарную медицинскую помощь в них получает более 45 тыс. больных ежегодно.