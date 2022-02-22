Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании Госдумы сообщил, что в понедельник говорил с госпитализированным в ЦКБ из-за коронавируса лидером ЛДПР Владимиром Жириновским - политику намного лучше, но пока он остается под наблюдением врачей.

"Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают", - сказал Володин в ходе обсуждения ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

Спикер выразил надежду на то, что Жириновский в марте вернется к работе в зале пленарных заседаний.

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Его состояние оценивалось как стабильное. Представители ЛДПР ранее сообщали, что лидер партии не прекращает работу, дает поручения и идет на поправку.