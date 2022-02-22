Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Липецкую область

"Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР. В общей сложности в наш регион приехали почти 600 человек, в числе которых около 250 детей. Есть инвалиды и инсулинозависимые люди", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время уточняется число прибывших, идет перепись. После их перевезут в пункты временного размещения на базе реабилитационно-оздоровительных центров "Лесная сказка" и "Клен". Принимать эвакуированных помогают 100 волонтеров и около 150 спасателей. "Все прибывшие будут обеспечены питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Граждан осматривают медики, всех тестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними будут работать волонтеры, психологи, сотрудники центров соцзащиты", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона сообщили о готовности принять 750 жителей ДНР и ЛНР, для них подготовили пять пунктов временного размещения в Грязинском, Задонском и Тербунском районах. Прибывающие граждане будут обеспечены питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Также они пройдут медицинский осмотр и тестирование на коронавирус. С прибывшими будут работать волонтеры и психологи.

Ранее эвакуированных жителей Донбасса уже приняли в соседних с Липецкой областью регионах - в Воронежской и Курской областях.