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Кубанское отделение "Единой России" направило 60 тонн гуманитарной помощи эвакуированным

В Ростовскую область направлены три фуры
© Пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в Краснодарском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Краснодарском крае направило три грузовых автомобиля с 60 тоннами гуманитарной помощи в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донбасса, сообщили журналистам в региональном отделении партии.

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Сбор гуманитарной помощи волонтерским центром "Единой России" в Краснодарском крае был начат 19 февраля.

"Вся Кубань объединилась, чтобы протянуть руку помощи тем, кому пришлось покинуть свой дом. Среди эвакуированных людей много женщин и детей. Благодаря поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева, неравнодушию кубанцев и участию предпринимателей, депутатов и партийного актива удалось собрать более 60 тонн гуманитарной помощи. Спасибо всем, кто откликнулся", - приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения партии, первого вице-спикера Законодательного собрания Краснодарского края Николая Гриценко.

Уточняется, что в Ростовскую область направлены три фуры с крупами, макаронными изделиями, овощами, фруктами, мукой, маслом, консервами, чаем, питьевой водой, постельным бельем, одеялами, подушками, также эвакуированным доставят 16 холодильников.

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