МЧС России доставит 228 тонн гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. МЧС России доставит 228 тонн гуманитарной помощи, выделенных из Росрезерва для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Россию из-за обострения ситуации в регионе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России доставит 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для граждан Донбасса. Гуманитарная помощь из Росрезерва для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР отправлена колоннами Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Колонна в составе 34 единиц техники и 85 спасателей доставит материальные ценности и предметы первой необходимости", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, в ближайшее время в Ростовскую область прибудет колонна с гуманитарным грузом, которая формируется региональными отделениями "Единой России" в 24 регионах страны.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса.