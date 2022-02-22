Москалькова считает договоры с ДНР и ЛНР новым этапом защиты прав человека в республиках

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что ратификация договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи откроет принципиально новый этап в деле защиты прав человека на территории этих республик.

Она назвала "поистине знаковым, историческим событием" рассмотрение российским парламентом вопроса о ратификации договоров с ДНР и ЛНР, которые были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

"Это важный шаг на пути помощи многим и многим людям, [шаг к] укреплению гарантий их прав и свобод, в первую очередь права на жизнь. Со своей стороны полагаю, что это поистине историческое событие откроет принципиально новый этап в деле защиты прав человека на территории Донецкой и Луганской народных республик", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

В ночь с понедельника на вторник договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня документы обсудят обе палаты российского парламента.