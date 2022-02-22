Москвичи начали приносить продукты в пункты сбора для эвакуированных из Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москвичи начали приносить в пункты по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса продукты питания и канцелярские товары. При необходимости в Москве развернут дополнительные пункты приема, сообщил во вторник ТАСС директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

"Пункты сбора мы открыли вчера на базе "Мосволонтера" и в 11 коворокинг-центрах НКО. Уже вчера нам начали звонить и узнавать, что можно привезти, а сегодня приехали первые горожане, которые принесли, в основном, не скоропортящиеся продукты питания, канцелярию для детей", - сказал Левит.

Он добавил, что штаб по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса будет работать, пока в нем будет необходимость. При необходимости будет увеличено количество таких пунктов в Москве. Они смогут разместиться на базе партнерских некоммерческих организаций.

"Всего в базе "Мосволонтер" 130 тыс. добровольцев. Наши волонтеры всегда готовы прийти на помощь и сейчас активно регистрируются для работы в этих штабах. Присоединиться могут люди от 18 до 59 лет, которые имеют QR-код", - уточнил директор центра.

По его словам, работа волонтеров во всех штабах будет посменной.

Гуманитарная помощь

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Для детей можно приносить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Все предметы, предназначенные для передачи, должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, продукты питания - длительного хранения, с действительным сроком годности.

"Безусловно все, что нам будет приходить, будет проходить через обработку. <…> Все, что будет собрано, будет передано в "Красный крест", продовольственный фонд "Русь" и партнерские организации, которые задействованы. А затем они передадут это все беженцам, которые пересекают границу России", - сказал Левит.

О ситуации

Восемнадцатого февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса.