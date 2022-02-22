Первые машины с гуманитарным грузом направили из Ставрополья в Ростовскую область

СТАВРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Ставрополье направило в Ростовскую область первые автомобили с гуманитарным грузом на борту. В регионе за два дня собрали порядка 40 тонн продуктов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Ставропольский край отправил эвакуированным в Ростовскую область жителям ДНР и ЛНР первые фуры гуманитарной помощи. В составе колонны гуманитарных машин от Северо-Кавказского федерального округа краевая помощь прибудет к нуждающимся беженцам уже во вторник вечером. В собранный груз вошли порядка 40 тонн продуктов питания, бутилированной воды, соков", - говорится в сообщении.

На базе всех 33 местных отделений партии в регионе развернут пункты приема гуманитарной помощи от населения, которые будут работать и в будни, и в выходные дни. В качестве гуманитарной помощи будут принимать одежду, игрушки, предметы быта, средства гигиены, одноразовую посуду, бутилированную воду, детские молочные смеси, соки, непортящиеся продукты питания и так далее.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в свою очередь во вторник предложил жителям региона написать ему, если люди готовы принять у себя одного, двоих человек или семью из Донбасса. На своей странице в Instagram Владимиров также заявил о готовности принять семью и у себя дома. "Мои близкие в этом полностью солидарны - семья Владимировых готова на своей жилплощади разместить семью из Донбасса", - отметил глава региона.