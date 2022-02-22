В Калужской области режим повышенной готовности из-за пандемии продлили до мая

КАЛУГА, 22 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив его действие по 30 апреля 2022 года. Соответствующий документ размещен во вторник на сайте газеты Калужской области "Весть", где официально публикуются документы правительства региона.

"В абзаце первом пункта 1 постановления слова "по 24:00 28 февраля 2022 года" заменить словами "по 24:00 30 апреля 2022 года", - содержится в документе.

Также в постановлении отмечено, что введенный ранее до 28 февраля запрет на проведение массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек не распространяется на физкультурные, спортивные и культурные мероприятия, проводимые на открытом воздухе.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не может превышать 50%. С 15 января посещение театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров возможно при наличии QR-кода, ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании. Введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания, обязательной вакцинации подлежат сотрудники социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 22 февраля, в Калужской области с начала пандемии выявлены 92 269 случаев заражения коронавирусом, в том числе 673 - за последние сутки. Выздоровели 70 309 человек, 1 348 пациентов умерли.