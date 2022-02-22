Число пациентов с ковидом в стационарах Югры снизилось за неделю на 22%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Лечение в ковидных отделениях и специализированных стационарах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в настоящее время проходят более 1,1 тыс. пациентов, что на 22% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил в ходе заседания регионального оперативного штаба директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Число госпитализаций снизилось за минувшую неделю на 22% - 1 115 были госпитализированы в ковидные госпитали. За последние сутки госпитализировано 123 жителя Югры, но при этом завершили стационарное лечение 206 пациентов", - сказал Добровольский.

За минувшие сутки в Югре зафиксировали 1 604 случая заражения коронавирусом, что на 30% меньше, чем сутками ранее. Заболеваемость ковидом в регионе снизилась до показателей конца января 2022 года. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в округе заразились 185,2 тыс. человек, 143,6 тыс. выздоровели, 2 310 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.