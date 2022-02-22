Единороссы из четырех регионов направили гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Региональные отделения "Единой России" отправили в Ростовскую область еще несколько фур с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба единороссов во вторник.

"Автоколонны выехали из Тамбовской, Тюменской, Курской областей, Кабардино-Балкарской Республики. В машинах - питьевая вода, сельхозпродукция от местных производителей, одноразовая посуда, бытовые приборы. Все, что необходимо в пунктах временного размещения жителей ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

В "Единой России" отметили, что отдельно активисты партии и "Молодой гвардии Единой России" собирают детские вещи и игрушки. "Формирование колонн продолжается. К сбору присоединяются даже отдаленные регионы Сибири", - добавили в партии.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.