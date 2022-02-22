Бурятия отправила 15 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из ЛНР и ДНР

УЛАН-УДЭ, 22 февраля. /ТАСС/. Жители Бурятии отправили 15 тонн гуманитарной помощи в Ростовскую область для эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"22 февраля в Ростовскую область направлена гуманитарная помощь из Бурятии жителям ДНР и ЛНР. Это продукты питания, средства гигиены и по уходу за детьми, детское питание, бытовая химия. Всего более 100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Общий объем отгруженной продукции составляет 15 тонн", - сообщили в пресс-службе.

Помощь оказали бизнес-сообщество и товаропроизводители Бурятии. "Благодарим наши крупные торговые компании "Титан", "Абсолют", "Барис", а также "Бурятхлебпром", "Бурятмяспром", "Кондитерская фабрика "Амта" за оперативность и отзывчивость. Наши предприятия отгрузили товары на общую сумму около 2 млн рублей", - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика готова принять 400 человек, эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик.