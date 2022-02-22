В Липецкой области за неделю почти на 20% снизилось число случаев ОРВИ

ТАСС, 22 февраля. Медики в Липецкой области выявили за неделю более 12 тыс. заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 2 805 человек, или 19% меньше показателя предыдущей недели. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"В Липецкой области за 7 неделю 2022 года зарегистрировано 12 005 случаев острых респираторных вирусных инфекций (гриппа - 0), показатель заболеваемости снизился на 19% от уровня предыдущей недели", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, рост связан, в основном, с заболеваемостиью ОРВИ среди взрослого населения. На шестой неделе 2022 года в Липецкой области было выявлено 14 810 случав ОРВИ.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 17 раз - с 90 до 1 532. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили более 119,7 тыс. случаев заражения, выздоровели более 100,3 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо предъявить ковид-сертификат.