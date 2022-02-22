В Петербурге число амбулаторных ковид-пациентов снизилось за неделю на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, в Петербурге снизилось за неделю на 25%, до 115,2 тыс., сообщается в отчете пресс-службы Смольного. 15 февраля в городе фиксировали 153 тыс. амбулаторных пациентов.

Также снижается количество пациентов с COVID-19, которые получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, за неделю этот показатель опустился на 24% и составил 117,2 тыс. Уменьшилось и количество людей, находящихся в стационарах, сегодня их численность составляет 7,8 тыс., что на 12% меньше, чем неделю назад. За сутки госпитализирован 291 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 313, в реанимации находятся 604 пациента.

Как следует из отчета, в городе для ковид-пациентов развернуто 9,7 тыс. коек, из них свободно 19,4%.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что нагрузка на медучреждения города стабилизирована, уровень госпитализаций снизился на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Количество выздоравливающих детей в три раза превышает количество заболевших.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 6 575 человек, накануне было 9 043. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России. Выздоровели более 1,1 млн человек (21 878 за сутки), умерли 31 419 (81 за сутки).