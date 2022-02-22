Москва и Баку прорабатывают вопрос организации производства "Спутника V" в Азербайджане

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и Азербайджан прорабатывают вопрос организации производства вакцины "Спутник V" в республике. Об этом говорится в материалах, подготовленных к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева.

"В 2021 году по просьбе азербайджанской стороны было поставлено 220 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Планируется поставка дополнительных 80 тыс. доз. Новых заявок не поступало. Прорабатывается организация производства вакцины в республике", - говорится в документе.

Москва и Баку активно развивают сотрудничество по коронавирусной проблематике. Азербайджанской стороне весной 2020 года было передано 120 наборов тест-систем "Вектор" (на 12 тыс. исследований). Летом 2020 года в Азербайджан были командированы группы врачей из Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко, Федерального медико-биологического агентства, Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, других ведущих медицинских учреждений Москвы и ряда городов России.