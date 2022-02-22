Перевозчикам Татарстана выделили 85,5 млн руб. на компенсацию убытков от введения QR-кодов

"На компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте из бюджета Республики Татарстан выделены средства за ноябрь и декабрь в объеме 85,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Сумма компенсаций компаниям-перевозчикам Татарстана в связи с введением QR-кодов в транспорте за ноябрь и декабрь составит 85,5 млн рублей. Деньги выделены из бюджета республики, сообщила во вторник пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Отмечается, что средства будут перечислены по мере предоставления муниципалитетами подписанных соглашений и заявок. На данный момент в министерство предоставлены соглашения от 13 муниципалитетов из 38.

"В свою очередь муниципальные образования перечислят денежные средства перевозчикам в виде субсидий", - добавили в пресс-службе.

С 22 ноября 2021 года в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Обязательные QR-коды в транспорте отменены с 21 февраля 2022 года.

В декабре пресс-служба республиканского Миндортранса сообщала, что самое сильное снижение пассажиропотока наблюдалось в первую неделю с 22 по 28 ноября - на 27,6%. Во вторую неделю падение составило 23,7%, в третью - 20,2%.