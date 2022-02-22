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Попова: в России отмечается четкая тенденция к снижению заболеваемости ковидом

В РФ отмечается четкая тенденция к снижению заболеваемости ковидом - Попова.

Молния
Песков: пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным
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